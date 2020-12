Ferm Genoelselderen beloont mooi versierde sintramen

Het bestuur riep de inwoners van Genoelselderen op om in de sinterklaasperiode de ramen te versieren in het sintthema. Jong en minder jong ging aan de slag en Genoelselderen werd omgetoverd tot een sinterklaasdorp. Voor de kinderen had Ferm ook nog een sint telkaart voorzien, zodat ze tijdens hun wandeling het aantal sinten, pieten, paarden, stoomboten, … konden tellen.Alle ingestuurde inzendingen werden beloond met een mooie prijs en snoepzakje want iedereen had toch wel heel goed zijn best gedaan.Voor de mensen die de ramen hadden versierd, maar geen foto hadden ingestuurd, had de Goedheiligman ook een kleinigheidje voorzien. Een leuke activiteit die heel veel succes kende en nu is iedereen enthousiast aan de slag om de ramen te versieren in het kerstthema!