Sint komt met boot coronaproof naar Riemstse scholen

’s Nachts had hij samen met zijn hulppieten reeds in alle klassen de cadeautjes gelegd, maar hij had toch graag de kindjes van op een veilige afstand even toegesproken en hij had voor ieder kind en elke juf ook nog wat lekkers meegebracht.Ook in deze vreemde tijden heeft de Sint zich moeten aanpassen en heeft hij zijn boot helemaal coronaproof laten maken door Roger Janssen en Gerard Cleuren. De boot werd voorzien van plexiglas waar de Sint en Piet coronaveilig in konden staan. De Goedheiligman werd geëscorteerd door enkele motards zodat hij zich vlot kon verplaatsen van de ene school naar de andere school. De kinderen en de juffen waren toch blij dat de Sint dit jaar heeft kunnen langskomen, al was het op een heel aparte manier, maar zeker niet minder fijn!