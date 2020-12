In bijna alle Vlaamse provincies stijgt het aantal dagelijkse coronabesmettingen opnieuw, en ook het aantal ziekenhuisopnames daalt nog amper. De cijfers doen dus niet waar we op hopen, en daar zijn verschillende verklaringen voor. Maar toch durft biostatisticus Geert Molenberghs met lichte hoop naar de toekomst te kijken. “Toch als we ons allemaal zeer goed aan de regels houden.”