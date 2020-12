Organisatie onthult parcours van olympische marathon

De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio hebben vrijdag het parcours voor de marathon bekendgemaakt. Die wedstrijd is vanwege de zomerhitte in de Japanse hoofdstad verplaatst naar het noordelijke Sapporo.

Het parcours omvat drie lussen. De eerste (en langste) leidt de lopers over de rivier Toyohira. Tijdens de tweede en derde lus wordt een gedeelte van de eerste lus opnieuw gelopen. De start en aankomst ligt in het park Sapporo Odori, in het centrum van de stad. Op 5 mei wordt er een testwedstrijd op het circuit georganiseerd.

De beslissing om de marathon (en de snelwandelwedstrijden) te verplaatsen van Tokio naar Sapporo, werd in november 2019 genomen. Daarna brak de coronacrisis los en werden de Spelen met een jaar uitgesteld naar de zomer van 2021.

“Sapporo heeft een rijke ervaring met wedstrijden op de weg, vooral marathons, en wij willen alle fans in de wereld uitnodigen naar Sapporo voor de toekomstige massalopen”, verklaarde Jakob Larsen, competitiedirecteur van World Athletics, die het parcours goedkeurde. (belga)