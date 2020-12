Louise (11) en Eden (5) vechten tegen corona: “Het begon met wat buikpijn”

Enkele weken geleden raakte Louise besmet met het coronavirus. Hoewel het elfjarig meisje uit Quévy aanvankelijk geen symptomen vertoonde, moest ze enkele dagen geleden alsnog in een ziekenhuis in La Louvière worden opgenomen. “Louise is een perfect gezond meisje, vol energie en altijd in een goed humeur”, zegt haar moeder Alexandra. “Normaal gezien toch.”

Net als de jonge Kaïs, het vierjarig jongetje uit Vilvoorde dat een tijdje in een kunstmatige coma werd gehouden na een coronabesmetting, lijdt Louise nu aan de ontstekingsziekte PIMS (pediatric inflammatory multisystem syndrome) of MIS-C.

“Tot vorige week waren er geen aanwijzingen dat Louise besmet was geraakt”, aldus haar moeder. “Maar dan begon de hoofdpijn die maar niet weg leek te gaan. Na een paar dagen gingen we naar de spoedafdeling in Bergen en later werden we doorverwezen naar de kinderafdeling in Jolimont. Daar werd de besmetting vastgesteld en kwamen meer symptomen op: last van de maag, water in haar longen en een infectie in haar hart. Ze moest gelukkig niet in een coma worden gebracht, maar als moeder is dit heel zwaar om te zien. Je bent compleet hulpeloos.”

Alexandra is niet alleen angstig, maar ook kwaad. “Noch mijn man, noch ik hebben het virus opgelopen. We zijn altijd heel voorzichtig geweest, zowel op het werk als privé. We respecteren alle hygiënemaatregelen, maar duidelijk is niet iedereen zo nauwgezet als wij. De enige plaats waar ze het kan hebben opgelopen, is op school. Ik neem het bestuur niets kwalijk, want ik weet dat zij de regels respecteren, maar ik weet zeker dat meerdere kinderen naar school werden gestuurd nadat een van hun ouders of grootouders positief had getest. Na de herfstvakantie had ik nog geaarzeld om haar weer naar school te brengen. Ik heb het toch gedaan en daar heb ik nu spijt van.”

Alexandra plaatste op social media een foto van Louise in haar ziekenhuisbed. Het beeld werd intussen al meer dan 10.000 keer gedeeld. “De beproeving die mijn dochter nu doormaakt, is het bewijs dat we dit virus niet lichtzinnig moeten opvatten en dat iedereen getroffen kan worden. Ik heb de indruk dat sommigen denken dat ze onaantastbaar zijn, maar dat is niet zo. Louise bewijst het tegendeel.”

Ook jongetje van vijf in het ziekenhuis

Ook Céline Moine, een alleenstaande moeder uit Châtelet, plaatste een gelijkaardig bericht op Facebook. Met een foto van haar vijfjarig zoontje. “Mijn naam is Eden”, schreef de mama in naam van haar zoontje bij de Facebookpost. “Ik ben vijf jaar oud en ik ben een slachtoffer van Covid-19.”

Net als Louise wordt Eden zwaar getroffen door het virus. “Begin november leek het alsof hij wat griepiger was. Daarna kreeg hij meer buikpijn en moest hij vaak overgeven. De dokter dacht eerst aan buikgriep en schreef wat medicijnen voor, maar niets leek te helpen. Integendeel zelfs, naarmate de dagen vorderden, kreeg Eden ook moeite met plassen en bleef zijn koorts dag na dag maar stijgen en stijgen.”

Moeder Céline besloot opnieuw naar de dokter te gaan, die verwees haar door naar het ziekenhuis. “Dat was op vrijdag de dertiende, ik zal het nooit vergeten. Hoewel we ook toen nog niet geloofden in Covid, werd er toch een test uitgevoerd. In afwachting van de resultaten mocht hij terug naar huis en kregen we medicijnen mee om zijn urineweginfectie te behandelen. Een dag later kregen we dan het telefoontje: de test was positief en we moesten thuis met z’n allen in quarantaine. De dokters vertelden me dat de ziekte na enkele dagen wel zou weggaan, zoals griep.”

Enkele nachten later werd Céline echter gewekt door haar zoontje. “Hij schreeuwde dat zijn benen pijn deden, zo’n pijn dat hij niet meer kon lopen. Ik hoor die schreeuwen nu nog steeds.”

Het ging meteen richting spoed en Eden moest enkele dagen doorbrengen in de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis, maar mag vandaag naar huis. “Al moet hij nog steeds antibiotica nemen voor zijn infecties en doet zijn rechterbeen nog pijn. Vrijdag komt een dokter hem weer observeren. Hij kan nog niet alleen stappen en bepaalde dagen ziet hij echt af. Verschrikkelijk”, aldus zijn moeder.

“Het coronavirus is geen samenzwering, geen grap”, besluit ze. “Mijn zoontje is amper vijf en hij had er zo veel last van. Volg alstublieft alle maatregelen op om nieuwe besmettingen te voorkomen.” (mtm)