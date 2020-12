Steven Van Gucht: “Coronacijfers hebben plateau bereikt, dat te hoog en onveilig is”

De besmettingen met het aantal coronavirus hebben een plateau bereikt op een te hoog niveau. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. “De curve zal binnenkort kant kiezen, naar boven of beneden. De kaarten liggen daarbij in onze handen, het zal nu vooral zaak zijn om door te zetten.”

Dat zegt Van Gucht bij de toelichting van de dagelijkse coronacijfers op een persconferentie van het crisiscentrum. Hij wijst erop dat er in tegenstelling tot andere Europese landen nog geen sprake is van een algemene stijging. “We hebben met zijn allen de besmettingsgraad in ons land doen afnemen van de hoogste van een naar de laagste in Europa.” Maar met 200 ziekenhuisopnames per dag is dat plateau op een te hoog niveau, stelt hij.

“Weersta aan de verleiding”

Welke kant het verder uitgaat, wordt volgens hem snel duidelijk. Van Gucht waarschuwt dat we door het natte en koude weer minder geneigd zijn om in open lucht af te spreken. “Weersta aan de verleiding om binnen af te spreken. De wintermaanden zijn de moeilijkste voor ons, maar de makkelijkste voor het virus. Denk eraan dat het virus zich binnen sneller kan verspreiden, door de vorming van aerosolen.”

De stijging van het aantal besmettingen is het sterkst in West-Vlaanderen. Daar is er sprake van een stijging van 18 procent, maar wordt ook meest getest. Ook in de andere Vlaamse provincies is een stijging. Op de andere plaatsen in het land neemt het aantal stijgingen wel nog af, het sterkst in de provincie Luik: -18 procent.

In de woonzorgcentra zijn in Brussel minder besmettingen gemeld, maar meer in Vlaanderen en Wallonië. Het aantal centra waar een uitbraak is vastgesteld, daalt weliswaars. Maar een sterke daling blijft uit.