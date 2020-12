Na het ploffen van de miljardendeal met BMW heeft VDL Nedcar in het Nederlands-Limburgse Born drie jaar de tijd om nieuwe opdrachtgevers te strikken en de fabriek open te houden. De zoektocht naar een ‘verlosser’ staat in de hoogste versnelling. Scepsis en optimisme strijden om voorrang bij insiders in de roerige autowereld.