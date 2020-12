Stoffel Vandoorne rijdt dinsdag voor Mercedes testen in Abu Dhabi

Stoffel Vandoorne kruipt volgende week dinsdag (15 december) achter het stuur van de Mercedes-bolide. Hij komt dan in actie tijdens de F1-testdag in Abu Dhabi.

Vandoorne is officieel testrijder bij Mercedes en verdedigt de kleuren van het team in de Formule E, het kampioenschap voor elektrische wagens. Hij doet dat aan de zijde van de Nederlander Nyck de Vries, die dinsdag ook mag testen en zo voor het eerst in een F1-wagen zal kruipen tijdens de zogeheten Young Driver Test op het circuit van Yas Marina.

De 28-jarige Vandoorne werd onlangs nog gepasseerd door Mercedes om wereldkampioen Lewis Hamilton te vervangen in Bahrein. Door een coronabesmetting moest de Brit forfait geven maar Mercedes koos voor zijn landgenoot George Russell (Williams) als vervanger. (belga)