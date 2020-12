WADA zag in 2018 aantal dopingzaken toenemen

Het wereldantidopingagentschap WADA heeft in 2018 1.923 dopinggevallen geregistreerd. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging met 6,5 procent, zo meldt de organisatie.

In totaal werden 263.519 dopingcontroles uitgevoerd. Van de 1.923 dopinggevallen ging het 1.640 keer om een positieve test. Bij de overige zaken betrof het een andere inbreuk op de dopingregels.

De dopinggevallen werden geregistreerd in 92 sporten. Er zijn atleten betrapt uit 117 landen. In België liepen onder meer negentien bodybuilders, zeven kickboxers, een bokser en een golfer tegen de dopinglamp.

In 2017 noteerde het WADA 1.804 dopinggevallen. Dat was toen stijging met 13 procent tegenover 2016. (belga)