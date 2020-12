PXL-opleiding Vroedkunde houdt tiende inzamelactie voor moeders in nood

“Achter de Limburgse armoedecijfers gaan helaas echte mensen schuil”, steekt Jill Smets (60) van wal. Jill coördineert de groep ‘Buddy Bij de Wieg’ binnen de opleiding vroedkunde van de PXL-Healthcare. “We komen helaas schrijnende verhalen tegen. Zo gaat er rond Kerstmis een vrouw bevallen, hier in Limburg, die tot nu echt niets had. Géén netwerk, géén administratie, géén warme spullen voor haar kleine baby. Onze ‘Buddy bij de Wieg’ probeert nog alles voor haar in orde te krijgen. Sommige situaties zijn erg complex, met veel communicatieproblemen.”“Onze opleiding geeft de studenten Vroedkunde een vorming over soorten van armoede, culturele verschillen en diversiteit. Na die vorming recruteren wij 10-12 studenten die in de kansarme gezinnen een rol zullen opnemen als ‘Buddy bij de Wieg’. De Buddy’s geven de moeder en het gezin steun: gezondheids-educatie en veel informatie, doorverwijzing naar de medische en sociale zorg, emotionele, administratieve, materiële en praktische hulp.” “Hoe we deze moeders in nood vinden?”, gaat Smets verder. “De betrokken gezinnen worden aangemeld bij het Expertisecentrum Kraamzorg, het Amerijtje, via sociale diensten van ziekenhuizen, en via organisaties moeder-kindzorg die deze vrouwen in kansarmoede traceren. Dat Expertise Centrum Kraamzorg ‘Amerijtje’ doet een intake bij deze gezinnen en vlooit uit waar de problematiek zit. Zij zijn dan ook onze stage-opdrachtgever in het Buddyproject. Onze studenten bezoeken om de twee weken het hun toegewezen gezin, en om de twee weken is er een intervisie op school waar ook een student van Social Work PXL bij betrokken is.”“Onze actie ‘Warme Armen’ is dit jaar al aan zijn tiende editie toe en kadert als vanzelfsprekend binnen het Buddy-project. Met veel succes overigens. We krijgen veel schenkingen binnen: van babykleertjes, schoentjes, speelgoed, pampers, badjes tot maxicosys en trappelzakjes, tot eetstoeltjes en zwangerschapskleren. Heeft het ooit op een geboortelijst gestaan, dan wordt het ons vroeg of laat geschonken. En dat is echt zo hartverwarmend. We verdelen al deze spullen over verschillende organisaties zoals het Wisselke (ruilwinkel in Hasselt red.), Fedasil, opvangcentrum Rode Kruis, en Sint-Vincentius. Het is een arbeidsintensief proces om alles op zijn plaats te krijgen, maar we krijgen het als opleiding wel altijd voor mekaar. De glimlach op het gezichtje van een toekomstige moeder wanneer die beseft dat het toch nog goed gaat komen; daar doen we het voor!” De actie loopt nog tot woensdag 16 december. Op donderdag 17 december gaat een groep studenten alles sorteren en verdelen.