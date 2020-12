Studenten UCLL openen webshop en pop-up met duurzame juwelen

Sint-Truiden

Vier studenten van het keuzetraject kmo-management van de UCLL in Diepenbeek hebben voor hun afstudeerproject de leeronderneming My Joelio opgericht. Aan de hand van dit ondernemersproject zetten zij de theorie die ze de afgelopen jaren geleerd hebben om in de praktijk. Naast de webshop die op 1 december gelanceerd is, zullen ze in februari ook een fysieke pop-upwinkel openen in Sint-Truiden.