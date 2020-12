Eerste editie van gewestelijke OKRA-nieuwsbrief rolt van de persen

De O-KRAnt is ontstaan in gezamenlijk overleg met alle trefpunten/wijken en zal 10 keer per jaar - samen met het OKRA Magazine - verschijnen. Ieder trefpunt maakt in de toekomst gebruik van de O-KRAnt om hun plaatselijke activiteiten, die openstaan voor de leden uit alle trefpunten, kenbaar te maken. Daar zijn natuurlijk enkele enthousiaste medewerkers, tekstschrijvers en fotografen per treftpunt voor nodig. Willy Hesius en Stan Bresseleers zijn de tekstredacteurs, terwijl Jeannine van Och de lay-out en eindredactie voor haar rekening neemt.Ondertussen is het jaarprogramma 2021 klaar en kijkt Okra hoopvol uit naar het nieuwe jaar. "We zijn er klaar voor en staan te popelen om OKRA in Lommel nieuw leven in te blazen", zo klinkt het.