Het Oude Rome in BS Atheneeke

In de verschillende zones kwamen de leerlingen meer te weten over de belangrijke personen, voorwerpen, gebouwen en plaatsen uit het Oude Rome. Het spel ‘cluedo’ werd als leidraad gebruikt om met al deze gegevens aan de slag te gaan. Als echte speurders leerden de leerlingen veel bij en konden ze het uiteindelijke raadsel oplossen. Ze kwamen te weten wie Caesar had vermoord, met welk moordwapen en waar de moord had plaatsgevonden. Het was zowel voor de leerlingen van BS Atheneeke als voor de studenten van PXL een zeer leuke en leerrijke les.