Alternatieve kerststlichtstoet in Rummen

Geen prachtige kerstlichtstoet met meer dan 30 verlichte wagens door de straten van Rummen zoals vorig jaar maar toch hebben de fruitfretters niet stilgezeten en hebben ze de Kerstman gevraagd om samen met hen en 2 verlichte praalwagens door de straten te trekken. De kerstman was natuurlijk onmiddellijk akkoord. Hij zal niet enkel Rummen, maar ook Geetbets, Grazen en Hogen aandoen. Coronaproof uiteraard.Op kerstdag 25 december zal de kerstman door enkele straten trekken in Grazen, Hogen en Geetbets. Op 2de kerstdag 26 december is Rummen aan de beurt. Dit alles vanaf 17 uur. De rondrit verloopt helemaal coronaproof. De kerstman zal niet uit zijn slee komen maar vanop afstand van min 1,5 m iedereen toejuichen. Het is zeker niet de bedoeling om langs straten te gaan staan of samen te scholen. Zwaai vanuit je kot of vanop je oprit .