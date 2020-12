PXL-Studentenraad schenkt 900 wafels aan ‘Zonder honger naar bed’

Ondervoorzitter Christiaan Carlucci legt uit: "Bij de start van het academiejaar hebben we een grote voorraad wafels aangekocht om te verkopen ten voordele van Rode Neuzendag. Niet veel later kwam echter de tweede lockdown. Waardoor we nu nog met een aanzienlijke voorraad zijn blijven zitten. We zijn blij dat we deze hebben kunnen schenken aan “Zonder honger naar bed”. Op deze manier kunnen we maar liefst 560 euro doneren aan Rode Neuzendag én kinderen blij maken met een wafel bij Sinterklaas." "Sinds kort zij we in contact gekomen met 'Zonder honger naar bed'. Het is een organisatie die etenswaren verzamelt en doneert aan gezinnen die het echt nodig hebben. Als studentenraad zijn wij solidair en denken we aan mensen die het minder goed hebben," besluit Waïl.