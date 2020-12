Ferm Eksel brengt licht in de duisternis

Zorg voor Licht is een oproep om in deze donkere tijd zoveel mogelijk lichtjes te laten branden. Geïnspireerd door de wandeling van het MTF Eksel in de vorm van een vlam, heeft Ferm Eksel op hun troostplek in de Kapelstraat een grote vlam uitgewerkt met houten boomschijfjes.

Op maandagavond 7 december heeft het team van Ferm coronaproof symbolisch de eerste vlam ontstoken. De vereniging doet een warme oproep naar haar leden om vanaf 8 december regelmatig een kaarsje te komen aansteken aan hun troostplek. Bedoeling is dat er een kaarsje, theelichtje, ledlampje in een bokaaltje wordt meegebracht en ter plaatse op de houten schijfjes van de Vlam wordt geplaatst. Maar ook alle inwoners zijn van harte welkom!De grote wens van Ferm Eksel is dat de Vlam elke avond geheel in licht gehuld wordt en zo de verbondenheid tussen hun leden en alle inwoners van Eksel voelbaar is in deze donkere tijd.