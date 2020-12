50én Maaseik organiseert wandelzoektocht in zes delen

Stilzitten is de dood kussen en daar zijn we nog niet aan toe. Corona heeft voor menig senior een vervelende bijwerking en dat zijn o.a. stramme leden en aan gewicht bijkomen. Het is onder meer daarom dat de vereniging 50én Maaseik probeert om iedereen aan het bewegen te zetten. Een leuke bezigheid is deze zoektocht die verdeeld is in zes delen. Deze zoektocht loopt in de maanden december of januari. Wie de vragen oplost, maakt kans op een mooie prijs.Deelnemen: je vindt op de site van www.50enm.be rechts onder de foto’s de routekaart, de route en de vragenlijst of mail naar info@50enm.be of bel 0488 994 276.