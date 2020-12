SIBBO OV3 draagt leerlingen een warm hart toe

Om de leerlingen een hart onder de riem te steken, ontstond er bij een aantal leerkrachten van de SIBBO OV3 het idee om hen letterlijk en figuurlijk een warm hart toe te dragen. En hoe kan dat anders dan met een heerlijke tas warme soep. Dankzij de gulle gift van Centerfruit en de bijdrage van de school, kunnen ze hun leerlingen 2 keer per week gratis een vers gemaakte tas soep aanbieden. Uiteraard werd dit alles coronaproof bereid en in individuele porties uitgedeeld. “Soep uitdelen in coronatijd, gratis en vooral met veel liefde gemaakt. Met dit initiatief willen we onze leerlingen letterlijk warmte bieden in deze zware tijd”, aldus directeur Erwin Bogaers.