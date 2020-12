Wielerclub 'De Losse Pedaal Kuringen' dankt zijn leden en sponsors

De club kijkt terug op een fietsseizoen dat jammer genoeg tweemaal werd onderbroken door Covid-19. Toch zijn de meeste leden individueel blijven fietsen, of zelfs in kleine groepjes aangepast aan de coronamaatregelen.Het fietsweekend naar het buitenland, de 2-daagse trip en tal van mooie ritten zijn dit jaar niet kunnen doorgaan, maar staan volgend jaar zeker terug op het programma. Daardoor ook geen clubfeest, en ook geen clubkampioen 2020 of winnaar van de gouden soupape (voor de meeste lekke banden).Het was voor niemand een makkelijk jaar maar toch groeide de club weer wat aan met 3 nieuwe leden, die op zondagmorgen de weg hebben gevonden naar het vertrekpunt aan het Prinsenhof in Kuringen.De geplande rit langs alle sponsors heeft de club dit jaar wel kunnen rijden en viel bij zowel de leden als bij de sponsors in goede aarde. Dankzij de sponsors kon de club dit jaar starten met een volledige nieuwe uitrusting. Veiligheid staat hoog in het vaandel, dus wat gele fluo kleurtjes in de uitrusting mochten niet ontbreken.Het startschot van het nieuwe fietsseizoen wordt gegeven op zondag 28 februari.