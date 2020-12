Pop-up The Green Vibe verkoopt enkel ecologische producten

The Green Vibe is ontstaan uit de ondernemersdroom van vier studenten. Momenteel zitten ze in het laatste jaar KMO & Ondernemen aan de hogeschool UCLL in Diepenbeek. Om zich voor te bereiden op het leven als een zelfstandige, kregen ze de opdracht om een leeronderneming op te starten. "Al snel werd het duidelijk dat we een stapje verder wilden gaan. Dit project is zoveel meer dan alleen maar leren ondernemen. Daarom willen we ons op een verfrissende, vernieuwende en vooral positieve manier inzetten voor onze samenleving. Wij geloven erin dat we de wereld kunnen veranderen door aandacht te schenken aan duurzaamheid", zo stellen de vier studenten.

De mensheid gebruikt meer van de aarde dan deze kan opbrengen. Het klimaat verandert als gevolg van uitstoot van broeikasgassen en verspilling van water, afval en schadelijke stoffen belanden in het milieu en verschillende diersoorten sterven uit. "Het is hoog tijd dat we verandering brengen in onze manier van leven. Want wat we nu doen heeft gevolgen voor later", zo klinkt het.Alhoewel er steeds meer aandacht wordt geschonken aan duurzaamheid, blijft het voor de klant moeilijk om ecologische producten aan te kopen. Ondernemingen bieden vooral duurzame voeding, keukenmaterialen en verzorgingsproducten aan. Andere categorieën zijn zeer moeilijk te vinden. Daarnaast zijn er maar een aantal duurzame bedrijven en hebben deze vaak een beperkt assortiment.The Green Vibe biedt een grote keuze in duurzame producten die moeilijk te vinden zijn. Je kan hier terecht voor ecologische schoonmaakmiddelen, wasproducten, onderhoudsproducten, sfeermakers en geschenksets. Daarnaast zijn deze producten innovatief en opvallend. "Door deze producten te verkopen, willen we laten zien dat duurzaam leven niet altijd saai en eenvoudig hoeft te zijn. Onze klanten kunnen kiezen uit een tal van vernieuwende en mooie producten", aldus de studenten.Ook het ecologisch aspect van deze producten brengt vele voordelen met zich mee. Zo zorgen de natuurlijke ingrediënten ervoor dat meubilair niet beschadigd wordt. Je zal ook geen last hebben van ademhalingsproblemen of huidirritatie.De webshop valt onder de STEP licentie van The Green Vibe. De STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep. Deze pop-up webshop is een afstudeerproject van studenten van de UCLL in de richting bedrijfsmanagement keuzetraject KMO en ondernemen.