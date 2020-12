PXL-studenten brengen Matisse tot leven in Hasseltse basisschool

Zijn kleurrijke knipselschilderijen brengen de kleuters in een wereld vol fantasie en heerlijke vrolijkheid. Met vogelkooien, een parkiet, een zeemeermin en een slak bouwen ze een wereld waarin beeld, muziek, beweging, drama en media geknipt samenspelen. Bovendien geven ze leerkrachten een onderdompeling in de cultuurtheorie van Barend van Heusden: Cultuur in de Spiegel. Cultuur beleven biedt inspiratie om zich erin uit te drukken om zo het cultureel bewustzijn te stimuleren. Matisse kleurt deze week de dag in het Kleine Atheneum in Hasselt.