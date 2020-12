Hartverwarmend groepswerk in Domino Genenbos

Werken, lachen, zingen en spelen zijn zoveel leuker samen in een klasje! Jammer genoeg leren de kleuters ook dat het voor vele mensen toch een eenzame en moeilijke tijd is. Daarom maakten ze een hartverwarmend groepswerk: “De mooiste tijd van het jaar, is tijd met elkaar.” Dit werk is te zien vanop straat. "Zo kunnen we passerende mensen met een klein gebaar toch een hart onder de riem steken. Hopelijk toveren we bij verschillende mensen een glimlach op hun gezicht. Bij ons is dit alvast het geval", zo klinkt het in Domino Genenbos.