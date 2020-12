Talkshowhost Ellen DeGeneres test positief op corona

De Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres (62) laat via sociale media weten dat ze positief testte op corona. “Gelukkig voel ik me op dit moment goed.”

Eerder tijdens de pandemie kwam ze nog onder vuur te liggen omdat ze de quarantaine - in haar gigantische luxueuze villa in Santa Barbara - vergeleek met een verblijf in de cel. Als grap uiteraard, maar veel kijkers konden die niet smaken. (sir)