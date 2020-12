Drie cijfers over RSC Anderlecht - KRC Genk

Vincent Kompany stond als speler zeven keer oog in oog met KRC Genk. — © JEFFREY GAENS

Competitieleider KRC Genk opent de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League straks met een uitwedstrijd op het veld van Anderlecht. Wij zochten én vonden drie leuke weetjes over de wedstrijd van blauw-wit.

LEES OOK. “Het mooiste moment uit mijn carrière”: Bryan Heynen koestert herinnering aan gouden goal in het Park

10 punten verloren in slotfase

Tegen het huidige Anderlecht mag je nooit de schouders laten hangen. Het kan een voorsprong zelden vasthouden. Paars-wit slikte dit seizoen al 10 goals na minuut 80. Goed voor 10 verliespunten.

4 zeges van speler Kompany

De speler Vincent Kompany stond in zijn carrière 7 keer op het veld tegen KRC Genk. Zijn balans: 4 zeges, 1 gelijkspel en 2 nederlagen, waarvan eentje in de beker. In het Astridpark won Vince tot nu toe alles.

2(0) nederlagen en tegengoals

Anderlecht en Genk hebben allebei 2 nederlagen opgelopen. Ze incasseerden beide 20 doelpunten. Toch bedraagt het verschil in de stand 8 punten. Logisch. Paars-wit grossiert in gelijke spelen: 8.

LEES OOK. John van den Brom over Vincent Kompany: “Topcoach in wording”