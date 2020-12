NBA-ster van 33 miljoen per jaar lanceert ongeziene aanval op de media, maar wordt net niet uitgelachen: “Wat een snob!”

De NBA heeft All-Star guard Kyrie Irving een boete van 25.000 dollar (20.500 euro) opgelegd omdat hij zijn verplichtingen tegenover de media niet is nagekomen. Ook zijn club Brookyn Nets moet hetzelfde bedrag ophoesten.

Irving bereidt momenteel met zijn teamgenoten de competitiestart van later deze maand voor. De voorbije week stuurde de 28-jarige basketvedette zijn kat naar de persmomenten. Dat kost hem en de Nets nu een boete.

“De boetes zijn een gevolg van de meerdere weigeringen van Irving om deze week deel te nemen aan de media-activiteiten van het team”, luidt het.

“Pionnen”

Irving, die in 2016 met Cleveland de titel pakte aan de zijde van LeBron James, verspreidde eerder deze week een opvallend communiqué. Daarin begon de Amerikaan, die ook een wereldtitel en olympische gouden medaille op zijn palmares heeft staan, met te zeggen dat hij bidt voor iedereen in deze coronacrisis en uitkijkt naar het nieuwe NBA-seizoen.

“In plaats van vandaag met de media te praten, kom ik met deze boodschap naar buiten”, aldus Irving. “Om te verzekeren dat mijn boodschap op de correcte manier wordt overgebracht. Want mijn doel is dit seizoen om mijn werk op en naast het veld voor zich te laten spreken. Het leven kwam hard aan dit jaar dus ik ben me anders gaan bewegen. Dit is het begin van die verandering.”

Kyrie Irving issued a statement that says, in part: “My goal this season is to let my work on and off the court speak for itself.”



He said he is issuing this statement instead of speaking with reporters. pic.twitter.com/ninUzAnhzC — Malika Andrews (@malika_andrews) December 4, 2020

Nadat hij een boete kreeg van de NBA, stuurde de dribbelvaardige guard opnieuw een bericht de wereld in. Na een quote van Malcolm X zegt hij: “Ik hoop dat we dit geld gebruiken voor de gemeenschappen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Ik doe enkel aan Vrede, Liefde en Grootsheid. Dus stop met het afleiden van mezelf en mijn team, en apprecieer de Kunst. We doen het hier op een andere manier. Ik spreek niet met pionnen, mijn aandacht is meer waard.”

Kritiek

De ongeziene aanval van Kyrie Irving op de Amerikaanse media bleef, uiteraard, niet zonder kritiek. Gewezen ploegmaat Kevin Love begrijpt de beslissing niet. “Iemand anders een pion noemen, is een duidelijk teken van disrespect. Zo’n verdeeld persoon ben ik niet.”

Op ESPN kon Stephen A. Smith, een van dé NBA-journalisten bij uitstek, zijn ongeloof niet onder stoelen of banken steken. “Kijk, ik ga Irving niet aanvallen als persoon want ik denk dat hij best een aardige kerel is. En zijn hart zit op de juiste plaats”, aldus Smith. “Maar hij is egoïstisch, onvolwassen en hier komt hij verdorie over als een snob. Hij denkt echt dat hij boven andere mensen staat. Alles wat er gebeurd is in de carrière van Kyrie Irving die de schuld waren van Kyrie Irving, zijn volgens hem de schuld van de media. Of het nu over LeBron James gaat of zijn periode in Boston...”

“Jij zit in Brooklyn en niemand heeft aan jou gedacht sinds de lente”, roept de journalist richting de vedette die komend seizoen 33 miljoen dollar (27 miljoen euro) zal verdienen. “Je speelde niet voor het seizoen gestopt werd en je was er niet eens bij in de bubbel met de play-offs. En toch kom je nu af met je visie op hoe basketbal niet gespeeld moet worden. Je speelde niet eens mee én verdiende tussendoor miljoenen. En toen mensen op jouw boodschap reageerden… Het is de media. Het is altijd iemand anders dan Kyrie Irving. Wat hij ook doet, wat hij ook zegt, waar hij het ook zegt. Het is nooit Kyrie Irving zelf.”