Disney kondigt maar liefst 10 nieuwe ‘Star wars’-shows aan: ook Darth Vader keert terug

Disney zet de komende jaren zwaar in op ‘Star wars’, zo blijkt uit de aankondiging van de toekomstplannen van de mediagigant. Er komen maar liefst tien nieuwe series en films die zich afspelen in “a galaxy far far away”.

Tegen eind 2023 moet ‘Rogue Squadron’ in de bioscoop verschijnen. De film, van de hand van ‘Wonder woman’-regisseuse Patty Jenkins, speelt zich af na de huidige films en volgt een nieuwe generatie ruimtepiloten. Jenkins wordt de allereerste vrouw ooit om een ‘Star wars’-film te regisseren.

Daarnaast zal Disney de komende jaren ook tal van ‘Star wars’-series lossen op Disney+. Twee daarvan zijn afgeleid van ‘The Mandalorian’, een van de populairste series van het moment op de streamingdienst. De serie ‘Ahsoka’, met actrice Rosario Dawson in de hoofdrol, zal focussen op de jedi Ahsoka Tano die al in het tweede seizoen van ‘The Mandalorian’ verscheen. Ook ‘The rangers of the New Republic’, ontwikkeld door Jon Favreau en Dave Filoni, zal zich in dezelfde periode afspelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook het populaire personage Lando Calrissian, beroemd geworden door de allereerste ‘Star wars’-trilogie, krijgt met ‘Lando’ zijn eigen serie en wordt gemaakt door Justin Simien, bekend van ‘Dear white people’.

Terugkeer Darth Vader

De productie van de spin-offserie van de film ‘Rogue one’, die ‘Andor’ zal heten, is net van start gegaan in Londen en ziet acteur Diego Luna terugkeren als kapitein Cassian Andor. Naast Luna duiken ook Stellan Skarsgard (‘Chernobyl’, ‘Good Will Hunting’) en Fiona Shaw (‘Killing Eve’ en ‘Enola Holmes’) op in de serie geschreven door Tony Gilroy (bekend van de Jason Bourne-saga).

Hayden Christensen, die de jonge Anakin Skywalker speelde in de tweede trilogie, keert terug als Darth Vader in de ‘Obi-Wan Kenobi’-serie. Normaal gezien begint de productie van deze serie, waarin ook Ewan McGregor terugkeert, in maart 2021.

De lijst van series gaat verder met ‘The acolyte’ (dat zal plaatsvinden “tijdens de laatste dagen van de Republiek”), ‘The bad batch’ (een spin-off van ‘The clone wars’), ‘A droid story’ (over R2-D2 en C-3PO) en de animatiereeks ‘Star wars visions’. Tot slot wordt ook ‘The Mandalorian’ vernieuwd voor een derde seizoen. Die reeks komt normaal gezien eind 2021 op Disney+.

86 miljoen abonnees

Die streamingdienst heeft intussen al 86,8 miljoen abonnees, zo maakte Bob Chapek, CEO van de Walt Disney Company, donderdag bekend. “We hebben daarmee onze wildste verwachtingen overtroffen”, luidde het. “Dit succes geeft ons vertrouwen in de toekomst.”

Het succes was nodig, want Disney heeft een “zeer moeilijk” jaar achter de rug, aldus Chapek. Omwille van de coronacrisis waren er veel minder inkomsten uit de bioscopen en moesten de themaparken ook gesloten blijven. De mediagigant heeft dit jaar noodgedwongen al duizenden jobs geschrapt. (mtm)