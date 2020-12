Vaccin Sanofi en GSK pas klaar eind 2021

Het vaccinprogramma kent vertraging. De resultaten bij oudere personen moeten worden verbeterd, zo laten Sanofi en GSK weten.

Bij personen tussen 18 en 49 jaar levert het vaccin goede resultaten op, maar bij oudere patiënten blijkt de immuunsrespons voorlopig onvoldoende.

Er wordt nu in februari gestart met nieuwe testen met een verbeterd product.

Er wordt nu gemikt op het vierde kwartaal volgend jaar voor het vaccin. Aanvankelijk was het de bedoeling al in het eerste semester volgend jaar een aanvraag in te dienen en dat jaar al een miljard dosissen te leveren.

