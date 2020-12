Het ongeval gebeurde op de E313 richting Hasselt in Beringen. Archiefbeeld. — © Google Street View

Beringen

Vrijdagochtend rond 6.45 uur is een ongeval gebeurd op de E313 richting Hasselt in Beringen. Twee rijstroken raakten daardoor versperd. Er is zware verkeershinder voor wie uit de richting van Antwerpen komt.