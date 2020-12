Kolifant heeft maar 26 leerlingen, en dat is eigenlijk te weinig. — © toro

Landen

Onrust bij Kolifant in Landen. Met 26 leerlingen is het internaat eigenlijk net iets te klein om te kunnen blijven bestaan. De beheerder schreef een wanhopige brief naar de minister. “Want kleine internaten vangen ook kwetsbare kinderen op.”