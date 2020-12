Karen Damen slapeloos over finale ‘The voice senior’: “Ik wil dit nooit meer doen”

Wie is de opvolger van John Leo? The voice senior is vanavond al toe aan de finale. De winnaar krijgt 10.000 euro en mag een single opnemen.

Prince, Engelbert Humperdinck, Neil Diamond, Elvis Costello, Middle Of The Road en zelfs klassiek componist Georges Bizet. De acht finalisten zijn allen 60-plussers, maar de genres waarmee ze straks op het podium pronken zijn héél uiteenlopend. In de finale zetten ze een laatste keer hun beste muzikale beentje voor. Hun stembanden zijn gesmeerd, outfits on point en hun coaches zitten klaar om te supporteren vanaf de zijlijn. Iedere finalist brengt één solonummer waarmee ze hun coach moeten overtuigen om hen mee te nemen als topfinalist naar de eindmeet. De vier talenten die overblijven zingen een laatste finalelied en hopen daarmee de digitale publieksjury te overtuigen.

“Ik ga winnen”

Dat er alleen maar toppers in deze finale zitten, beamen ook de coaches. André Hazes is er zelfs rotsvast van overtuigd dat de overwinning al binnen is. Hij is coach van ex-tatoeëerder Roland (66, Essen) en de 69-jarige Hedwig uit Iddergem. “Ik heb de twee meest uitgesproken stemmen van het hele programma in mijn team. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik dit ga winnen.”

Eddie (64, Antwerpen) en Marie-Jeanne (63, Halen) zijn de pupillen van Karen Damen. Die heeft een week niet geslapen van de spanning. “Ik wil dit nooit meer doen. Ik heb de twee beste kandidaten en ze zijn allebei van topniveau in hun eigen genre.”

Sam Gooris wil scoren met operazangeres Doortje (80, Mol) en Engelbert Humperdinck-zanger Didier (61, Zwevegem). Walter Grootaers stuurt de Brit Robin (74, Lint) en Gerda (63, Mol), de ex van voormalig Voice Senior John Leo, het veld in. “Het was fantastisch om met deze mensen te werken. Als ik hen vroeg om muzikaal iets uit te proberen, dan deden ze dat direct.”