Regering Joe Biden: hij kiest Chinacriticus als handelsvertegenwoordiger

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden is begonnen met zijn regering samen te stellen. Een van zijn meeste recente nominaties is Katherine Tai als Handelsvertegenwoordiger van de VS. Tai is gespecialiseerd in handelskwesties en China en staat bekend als een Chinacriticus. Bekijk hieronder welke andere namen binnen de Biden-regering al bekend zijn. De meeste benoemingen moeten nog wel goedgekeurd worden door de Senaat.