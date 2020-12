Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt onder 3.000, overige cijfers veel minder goed

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vrijdag zo’n 2 procent gedaald en zo onder de drempel van de 3.000 gezakt, tot 2.939, wat alweer geleden is van 20 oktober. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag stagneert, met nog gemiddeld 188 opnames per dag tijdens de voorbije week, een minieme daling van -1 procent in vergelijking met een week eerder. Het is zelfs een iets hoger cijfer dan het gemiddelde dat gisteren gemeld werd (186 opnames per dag).

In totaal liggen vrijdag ook 657 patiënten op intensieve zorg. Dat is eveneens een minieme daling van -1 procent.

De ziekenhuiscijfers gaan zo de trend achterna van de daggemiddeldes van het aantal positieve coronatests. Tussen 1 en 7 december daalde het aantal vastgestelde besmettingen per dag nog slechts met 2 procent in het hele land, in vergelijking met een week eerder. In vier provincies zijn er zelfs stijgingen: in West-Vlaanderen (+18 procent), Vlaams-Brabant (+4,4 procent), Oost-Vlaanderen (+4,2 procent) en Antwerpen (+0,5 procent).

Gemiddeld werden tussen 1 en 7 december elke dag 2.165 coronabesmettingen in ons land gemeld. Dat cijfer ligt iets hoger dan het gemiddelde dat gisteren gemeld werd, van de periode tussen 30 november tot 6 december (2.163). Die cijfers zitten al enkele dagen in stijgende lijn. Zo ging het tussen 29 november en 5 november nog om 2.154 dagelijkse besmettingen, tussen 28 november en 4 december om 2.133.

Het totale aantal positieve tests staat op 600.397. Vanwege de verschillende teststrategieën is dat evenwel een onderschatting van het echte aantal besmettingen. De positiviteitsratio - het percentage van de afgenomen coronatests dat een positief resultaat oplevert - blijft steken op 8,6 procent.

Het daggemiddelde van het aantal overlijdens gedurende de jongste zeven dagen waarvoor de volledige cijfers beschikbaar zijn, daalde wel nog met 17 procent in vergelijking met een week eerder, tot 98. Ook dat cijfer ligt echter hoger dan het gemiddelde van 30 november tot 6 december dat gisteren gemeld werd (97 doden per dag).

