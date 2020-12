Een dashcam legde het akelige moment vast wanneer Leia Morris, in British Columbia, bijna frontaal werd aangereden door een vrachtwagen die aan de verkeerde kant van de weg reed. “Als ik niet de beslissing had genomen om van rijstrook te veranderen, weet ik niet zeker of ik hier vandaag nog zou zijn,” zei Morris. “Ik ben blij dat ik thuis ben bij mijn man en baby.”