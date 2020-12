Aalst verliest ook derde wedstrijd in Champions League volley

Aalst heeft donderdag ook zijn wedstrijd van de derde speeldag in de Champions League volleybal voor mannenteams niet kunnen winnen. De Ajuinen verloren van de Poolse grootmacht Kedzierzyn-Kozle met 3-0. De setstanden waren 25-19, 25-19 en 25-17.

Op de eerste speeldag in groep A boekte Aalst dinsdag een 2-3 nederlaag (25-20, 22-25, 21-25, 25-17 en 9-15) tegen het Turkse Fenerbahçe. Woensdag moesten de Oost-Vlamingen tegen het Poolse Belchatow ook al de wet van de sterkste ondergaan en ze verloren met 0-3 (16-25, 17-25 en 16-25).

In de stand staat Kedzierzyn-Kozle aan kop met negen punten, voor Belchatow (6 ptn). Fenerbahçe (2) en Aalst (1) sluiten de rij.

Alle wedstrijden van deze heenronde werden in Kedzierzyn-Kozle gespeeld. Van 26 tot 28 januari volgt de terugronde in Belchatow. De vijf groepwinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.

Roeselare is in poule D aan zet en speelt volgende week de heenronde in eigen zaal.