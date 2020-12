Roeier Tim Brys wil toch nog doorgaan tot Olympische Spelen in Parijs, maar dan bij de zwaargewichten

Tim Brys heeft toch nog ambities om op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te roeien, maar dan bij de zwaargewichten. Volgend jaar doet hij op de Olympische Spelen in Tokio met Niels Van Zandweghe een gooi naar eremetaal in de lichte dubbeltwee. Eerder deze week gaf de 28-jarige roeier te kennen dat hij daarna wellicht een punt achter zijn carrière zal zetten, omdat hij de categorie ontgroeid zal zijn.