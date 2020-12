Nieuwe muurschildering van Banksy in Britse Bristol

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe muurschildering opgedoken. Banksy toont het werk op zijn Instagram-account. Het kunstwerk toont een oudere vrouw die in een zakdoek niest, duidelijk geïnspireerd door de coronacrisis.

Bewoners vonden volgens de Bristol Post het werk donderdagochtend op Vale Street in de wijk Totterdown. Rond 11 uur had een kleine menigte zich bij het werk verzameld.

Uren later postte Banksy een reeks foto’s van het werk op zijn Instagram-account. Wie Banksy is, is niet geweten. Wel is bekend dat hij afkomstig is uit Bristol. Met zijn werk uit hij kritiek op de maatschappij. Geregeld duiken zijn kunstuitingen op op plaatsen waar iets aan de hand is, meestal in de vorm van een muurschildering.