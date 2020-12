110.000 reizigers kwamen terug uit rode zone in november, slechts 154 getest

In de maand november kwamen bijna 110.000 reizigers terug naar België vanuit een rode zone, slechts 154 van hen lieten zich testen. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. “Dit illustreert vooral hoeveel mensen blijven reizen terwijl dat wordt afgeraden”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Tussen 1 november en 30 november kwamen bijna 110.000 reizigers aan in België vanuit een land waar sprake was van code rood. Nochtans raadde onze overheid dat ten zeerste af. “Die 100.000 is een redelijk standaard aantal reizigers, maar wel opvallend veel als je weet dat reizen wordt afgeraden”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Het illustreert hoe groot de impact kan zijn wanneer mensen zich bewegen en hoe groot die kan zijn op de verspreiding van het virus.”

Dat amper 154 mensen van die 110.000 zich lieten testen, klinkt dan ook verontrustend. “Het is een feit dat er weinig reizigers zijn getest”, aldus Van Gucht. “Maar het is ook logisch want dat was nu eenmaal de teststrategie in november. De laboratoria en contact tracers konden niet meer volgen, de wachttijden om je resultaat te krijgen waren te lang.” Dus werd ervoor gekozen om prioriteiten te stellen: enkel mensen met symptomen werden nog getest. “Wie terugkwam uit een rode zone en geen ziektesymptomen had, moest in quarantaine gaan maar werd niet getest.”

Eind november is de teststrategie opnieuw veranderd en konden ook mensen zonder symptomen zich opnieuw laten testen. Vanaf 18 december worden de regels opnieuw verstrengd: wie terugkeert uit gebieden die als rode zone gelden, zal verplicht tien dagen in quarantaine moeten en zich na zeven dagen moeten laten testen.

“We zullen nakijken of die mensen ook effectief een afspraak maken om zich te laten testen. Wie dat niet doet, zal een telefoontje van ons krijgen”, zei Karine Moykens, de voorzitter van het interfederaal comité voor testing en tracing.

(evdg)