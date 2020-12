Sluikstorten wordt almaar erger: Zuhal Demir verhoogt boetes

Tenminste, ze heeft die vraag gesteld aan de federale regering, want de GAS-boetes zijn in dit land een federale bevoegdheid, waar Vlaanderen niets aan te zeggen heeft. Het loopt de spuigaten uit met het zwerfvuil. Vergeleken met 2017 gaat het om een stijging van liefst 14 procent. En dat terwijl juist de ambitie was om de berg zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent te verminderen. Demir wijst ook de gemeentebesturen en de afvalproducenten terecht. Ook zij zullen het aan hun portemonnee voelen.