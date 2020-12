Braziliaanse voetballer is “provocaties” zo beu dat hij broek afsteekt na cruciaal doelpunt, met alle gevolgen van dien

Emerson Carioca faz, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol que coloca o Sampaio Corrêa na Série A do Carioca pela primeira vez na história. Ato contínuo, provoca membros da diretoria e comissão técnica do Maricá, no Estádio Alzirão, tirando o short. Acredite se quiser. pic.twitter.com/PiigaYb5GJ