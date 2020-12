9 Uur van Kyalami

In zijn laatste wedstrijd van het jaar, zaterdag in Zuid-Afrika, hoopt Laurens Vanthoor nog een titel aan zijn palmares toe te voegen. Wordt het ook zijn laatste race voor Porsche? Of zien we hem in 2023 met Porsche vechten voor de algemene zege in Le Mans? Het is nagelbijtend afwachten.