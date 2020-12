Vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift valideert testresultaten Pfizer-vaccin

De volledige resultaten van klinische proeven met het COVID-19-vaccin, ontwikkeld door de Amerikaans-Duitse farmceutische firma Pfizer-BioNTech, werden donderdag gepubliceerd in het gezaghebbende New England Journal of Medicine, een medisch tijdschrift in de Verenigde Staten.

De fabrikanten zelf onthulden de resultaten in een persbericht van 18 november en op dinsdag publiceerde de Food and Drug Administration (FDA) het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten, dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen in brede zin controleert, haar eigen gedetailleerde samenvatting van de resultaten over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin.

De publicatie van donderdag bevestigt de zeer hoge werkzaamheid: gevaccineerde mensen hadden een 95 procent lager risico op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De werkzaamheid was vergelijkbaar, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, gewicht of de aanwezigheid van pathologieën.

De studie bevestigt ook de veiligheid van de entstof. Bijwerkingen zoals pijn rond de injectieplaats in de arm, vermoeidheid en hoofdpijn komen vaak voor, maar er werden geen ernstige veiligheidsproblemen opgemerkt in de klinische proef, waaraan tot dusver 44.000 mensen deelnamen. De ene helft kreeg het vaccin en de andere helft een placebo.

De validatie door een peer-reviewcommissie van onafhankelijke wetenschappers van Pfizer en de FDA is een verdere bevestiging van testresultaten en vertegenwoordigt het hoogste niveau van wetenschappelijke validatie.

Twee functionarissen van de New England Journal of Medicine wijzen in hun hoofdartikel op “kleine problemen” in de gegevens, zoals het feit dat men niets weet over het vermogen van het vaccin om asymptomatische vormen van de ziekte te voorkomen.