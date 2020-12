Niet “de beste champagnes” dit jaar maar “de beste koopjes”. Omdat we ons toegespitst hebben op de prijs nu miljoenen flessen in de kelders blijven liggen door de coronaperikelen. En die koopjes zijn er, al komen ze bijna allemaal van huizen die exclusief voor een supermarkt werken. En de “grote jongens”? Slechts minieme kortingen, zoals elk jaar. Een gemiste kans in dit bizarre jaar 2020, denken we.