Tok2Us luistert ECHT naar jongeren

“Jongeren zijn heel sociale wezens. Ze hebben er nood aan om af te spreken met vrienden en rond te hangen, iets te gaan drinken, naar een fuif of een festival te gaan. En dat mag nu dus allemaal niet. Bovendien hoor je dikwijls dat jong zijn de mooiste tijd van je leven is en zij moeten die nu voor een groot deel in hun eigen kot doorbrengen. Geen eindejaarsreis en geen afstudeerfeest. Jongeren zitten met erg veel vragen en bezorgdheden en kunnen normaal gezien hun verhaal kwijt bij hun leeftijdsgenoten. Door de lockdown is dat moeilijker geworden. Het mentale welzijn van de jongeren is heel belangrijk voor ons. Daarom is de jeugddienst gestart met Tok2Us op Instagram. Met een filmpje maken Dries en Koen duidelijk dat ze er zijn voor de jongeren en ECHT naar hen willen luisteren. Jongeren die nood hebben aan een babbel of die informatie nodig hebben over bepaalde aspecten van hun leven, kunnen terecht bij Tok2Us op Instagram” , melden schepen van Jeugd Sara Verbeeck en jeugdconsulent Dries Feyen. SB