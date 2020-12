Terug in de schoenenkast van de sterren: Uggs

Helemaal weggeweest zijn ze niet, maar Uggs lijken deze winter een comeback te maken aan beroemde voeten. Van Selena Gomez en Jennifer Lopez tot verschillende topmodellen: ze trekken ze aan voor een wandeling of in huis.

Zangeres Jennifer Lopez werd in november gezien in de straten van een ijskoud New York met camelkleurige laarsjes van het merk aan haar voeten. Ze combineerde ze met een witte teddy mantel, een gebatikt joggingpak en mondmasker met glitter. Collega actrice en zangeres Selena Gomez verscheen op de set van de serie ‘Only Murders in the Building’ helemaal in het wit, met zwarte Uggs als accent.

Niet enkel de lange uitvoering van de laarsjes zijn weer geliefder bij de sterren. Modellen Emily Ratajkowski, momenteel zwanger van haar eerste kindje, en Irina Shayk, kiezen voor de lagere exemplaren tot net onder de enkels. Die eerste heeft naast een camelkleurig paar trouwens ook een felroze paar in haar collectie.

Uggs waren vooral populair begin de jaren 2000. Toen liepen sterren onder wie Paris Hilton en Britney Spears er het hele jaar door mee rond. De trend zwakte af, maar in oktober van het jaar 2019 merkte modeplatform Lyst een stijgende interesse op. Zoekopdrachten naar de schoenen waren - in vergelijking met het jaar ervoor - met 350 procent gestegen. Toen werd een aanzienlijk deel van de zoekopdrachten uitgevoerd door heren. Modekenners schreven de toenemende populariteit toen toe aan het steeds nonchalanter wordende karakter van mode en het feit dat trends altijd terugkomen.

Controverse

Niet iedereen is fan van het schoeisel. In 2016 lichtte dierenrechtenorganisatie PETA het productieproces van het schoeisel toe in een filmpje. Daarin werd vermeld dat de laarsjes gemaakt zijn van ‘shearling’, dat is schapenhuid waar de wol nog aanhangt. Om die te bekomen, zouden schapen op een vreselijke manier worden behandeld. “Achter elk paar Uggs schuilt een lelijk verhaal. Schapen in de wolindustrie worden misbruikt. Ze krijgen schoppen en hebben vaak open wonden van het scheren. Daarna worden ze op brutale wijze gedood. Schapen zijn vriendelijke dieren. Ze verdienen beter dan dit”, verschijnt er in grote letters boven schokkende beelden van schaapjes.