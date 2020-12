SHOPPING. Kerstgeschenken voor het goede doel

Met de feestdagen in aantocht tonen de Belgen graag hun warme hart. Misschien maken we ook wel een plaatsje vrij onder de kerstboom voor een symbolisch geschenk voor het goede doel. Wij lijsten er vijf op.

Een hart voor dieren? Steun dan WWF. De Belgische afdeling heeft momenteel een campagne lopen om het enige berenweeshuis in Europa, meer specifiek in Roemenië, te ondersteunen bij de opvang van jonge berenjongen die wees zijn geworden. Met een overlevingspakket van 70 euro kan de organisatie één gegarandeerde opvangplek in het weeshuis financieren. Je ontvangt in ruil een kaartje, dat je aan je familielid af kan geven. Kom je toch liever bij je familie aan met net iets meer, dan kan je er altijd nog een leuk kleinigheidje bij geven.

Steunkaart WWF, grote knuffelbeer - 24,95 euro - Dreamland, berenmuts voor kinderen - 22 euro - De Gele Flamingo, Knuffel me, kleine beer - 9,50 euro - Image Books Factory

Een geschikt cadeautje vinden voor jouw familielid die het allerliefst de natuur intrekt? Schenk hem of haar een boom via EcoTree. Dankzij jouw donatie zal er effectief één boom aangeplant worden in één van de vele Europese bossen. Dit kan al vanaf 15 euro. In ruil krijgt je broer een gepersonaliseerde cadeaubon, die je zelf kan afgeven of laten opsturen met de post. Gebruik gerust het bos als inspiratie voor een leuk extraatje voor je familielid.

Gepersonaliseerde kaart - EcoTree, Het bosboek - 24,99 euro - Uitgeverij Manteau, geurkaars met bosgeur - 9,50 euro - Mulières, assortiment van bloemenzaden - 11,96 euro - BAZA House of Seeds

SOS Kinderdorpen biedt duizenden kinderen en families in landen als Libanon, Griekenland of Servië hulp. Ook jij kan een bijdrage leveren door symbolisch een muts, handschoenen of winterjas te schenken aan een kind in nood. Zo krijgt een kind voor slechts 15 euro een muts en wanten. Mag het wat meer kosten? Met 40 euro schenk je een warme winterjas en met 50 euro een jas, muts en wanten. Wil je dan weer een klein extraatje voor jouw familielid? Ver hoef je het hier niet te zoeken.

Setje met muts, sjaal en handschoenen voor kinderen - 19,95 euro - JBC, geruite handschoenen - 14,99 euro - Veritas en zacht dekentje - 14,95 euro - Casa

Oxfam Pakt Uit is een collectie unieke en originele geschenken van Oxfam, waarbij je symbolisch een waterleiding, een groentetuin of … een geit schenkt. Zo kan je met slechts 25 euro boerenvrouwen die kleine geitenkuddes houden steunen, zodat hun families melk van eigen productie kunnen drinken en ze geen geïmporteerd melkpoeder moeten kopen. In ruil krijg je een wenskaart die je kan schenken aan je familielid. Vooruit met de geit. Je vindt ongetwijfeld ook hier leuke extraatjes als je jouw fantasie gebruikt.

Wenskaartje Oxfam, stickerboek - 4,99 euro - Ballon Kids en 3D-puzzel, 7,50 euro - De Bouwplaats

De muziekindustrie heeft zwaar te lijden onder de huidige crisis. Om de Belgische muziekclubs te helpen om het hoofd boven water te houden, lanceerden een tiental bekende en aanstormende Belgische designers en visuele artiesten een T-shirtcollectie onder impuls van het Belgisch creatief agentschap Happiness. De T-shirts uit de LIVE2020 Collection zijn absolute collector’s items, voorzien van artwork van muzikant Stromae, modefotograaf Willy Vanderperre … en de opbrengst uit de verkoop gaat integraal naar een steunfonds dat het Belgische livecircuit ondersteunt. Prijs: 40 euro.