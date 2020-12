In Nantes heeft de politie afgelopen dinsdag een inval gedaan in de gebouwen van de lokale voetbalclub FC Nantes. De inval kaderde in het onderzoek naar het reilen en zeilen van Mogi Bayat binnen de Franse club. Bayat is ook één van de spilfiguren in Operatie Propere Handen, het gerechtelijk onderzoek naar frauduleuze praktijken in het Belgische voetbal.