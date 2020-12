Deceuninck - Quick-Step stelt outfit voor volgend seizoen voor: iconisch blauw blijft de hoofdkleur

Deceuninck - Quick-Step heeft er al duidelijk zin in. Het Belgisch team maakte ruim voor de start van het nieuwe seizoen al de nieuwe outfit voor. The Wolfpack is ook in 2021 blauwer dan blauw.

Het was spurter Sam Bennett die de eer kreeg de nieuwe racekit voor te stellen. De kledij is geproduceerd door Vermarc, de Belgische producent van sportkledij. “Doorheen de jaren zijn wij een deel van de familie geworden”, zegt Marc Verbeeck, CEO van het bedrijf. “Voor ons voelt het alsof we ook tot The Wolfpack behoren. We zijn dan ook heel blij dat we opnieuw voor de productie van de nieuwe kledij hebben mogen instaan.”

“Ik ben een fan van de nieuwe outfit”, zegt Sam Bennett. “Hij is vrij klassiek, zoals we het van Vermarc gewend zijn. Ik ben blij dat ze het iconische blauw hebben behouden omdat sommige van mijn idolen, waaronder Tom Boonen, daarin hun grootste successen hebben behaald.” (gvdl)