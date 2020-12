Pantone maakt niet één, maar twee trendkleuren bekend voor 2021

‘Illuminating’ is een helder en vrolijk geel, sprankelend van levendigheid. Het is een verwarmende tint, doordrenkt met zonne-energie. De tweede kleur die als hit getipt wordt is ‘Ultimate Gray’, een muisgrijs dat staat voor solide en betrouwbare elementen die eeuwig meegaan en een stevige basis bieden. Beide kleuren zijn perfect te combineren.

“Dit kleurenhuwelijk drukt een positieve boodschap uit (niet onbelangrijk in deze tijden, red.), ondersteund door standvastigheid”, staat er te lezen op de site van Pantone. “De combinatie is praktisch en oerdegelijk, maar tegelijkertijd verwarmend en optimistisch. Ze geeft ons veerkracht en hoop. We moeten ons aangemoedigd voelen - dat is essentieel voor de menselijke geest.”

Het is niet de eerste keer dat twee kleuren ‘de kleur van het jaar’ worden. In 2016 verkoos Pantone het babyroze Rose Quartz en het zachtblauwe Serenity, vaak samen te zien in de lucht net voor de zon opkomt of ondergaat op een mooie dag, samen.

Om elk jaar tot de selectie te komen, analyseren de kleurexperts van Pantone van het Pantone Color Institute nieuwe kleurinvloeden in de hele wereld. Deze kunnen voortkomen uit de entertainmentindustrie, maar ook uit het werk van kunstenaars, ontwerpers of populaire reisbestemmingen en nieuwe levensstijlen. Vorig jaar was Classic Blue ‘kleur van het jaar’.