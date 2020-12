RECEPT. Portobello-champignons & Oosterse ravioli met geitenkaas

als deze er nog aan vast zitten: snijd of pluk de stelen uit de portobello-hoeden en leg opzij

bak de portobello’s langs beide zijden in wat hete boter en/of olijfolie

voor de saus snipper je de stelen van de paddenstoelen zeer fijn (of gebruik hiervoor een extra portobello)

snipper de sjalot en de knoflook fijn en stoof ze in een beetje boter en/of olijfolie

zet het vuur zachter, schenk room in de pan en verkruimel er wat paddenstoelen- of groentebouillon in