In de provincie Antwerpen zal het tijdens de komende feestdagen verboden zijn om van deur tot deur te gaan zingen voor Nieuwjaar of Driekoningen. Geen ‘Nieuwjaarke Zoete’ dus, zo werd beslist tijdens een overleg tussen gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters in haar provincie. Ook andere deur-aan-deurtradities zoals attenties achterlaten voor kinderen of elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen zal niet mogen.